Готовил новые удары РФ по ТЭЦ столичного региона: СБУ задержала вражеского агента. Фото

Сотрудники СБУ задержали ещё одного вражеского агента. Злоумышленник готовил новые удары со стороны страны-террориста РФ по ТЭЦ столичного региона.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности задержала еще одного корректировщика российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Им оказался агент ФСБ, который готовил новую серию ракетно-дроновых ударов по тепловым электроцентралям и электроподстанциям, питающим столичный регион и Житомирскую область. По данным киберспециалистов и следователей СБУ, параллельно с наведением атак на энергообъекты злоумышленник шпионил за пунктами базирования Сил обороны на севере Украины", – говорится в сообщении.

Как выяснило расследование, задание врага выполнял завербованный им сотрудник предприятия по обработке гранита в Житомирской области. В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал во время поиска "быстрых" заработков в Telegram-каналах.

Главные истории дня

После вербовки агент под видом рабочих поездок начал отслеживать последствия предыдущих атак на местные объекты энергетики в обоих регионах. Одновременно он фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, а также пункты дислокации оперативных аэродромов и военных полигонов.

Сотрудники СБУ зафиксировали преступления российского агента и задержали его на рабочем месте. Также Служба безопасности приняла комплексные меры для обеспечения безопасности объектов и локаций, которые разведывал фигурант. В ходе обысков у злоумышленника изъят смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнику было предъявлено подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он находится под стражей без права освобождения под залог.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили попытку теракта на одном из блокпостов в Чернигове. Завербованная Россией агентка пыталась подсунуть военным самодельное взрывное устройство.

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