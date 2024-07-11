Комиссия начала работу: Кличко рассказал, когда станет известно, можно ли восстановить дом на Сырце в Киеве. Фото

В Киеве начала работу комиссия, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце. Выводы о возможности восстановления здания специалисты должны сделать через 2 недели.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Пострадавшим жителям предоставляется вся необходимая помощь.

"Начала работать специальная комиссия, созданная городом, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце. Сегодня провели совещание на месте. В доме полностью уничтожен подъезд и существенно повреждены другие подъезды и расположеные рядом здания. В частности, и помещение школы", – рассказал Кличко.

По словам мэра, за 2 недели специалисты должны сделать технические выводы о возможности восстановления дома, где разрушен подъезд. В результате варварской атаки здесь погибли 13 человек, из них 5 – дети.

"Это самое большое количество убитых россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны. Отселенным жителям этого и соседнего домов (это около 100 человек) от города предоставляется вся необходимая помощь. Людям, которые обратились, нуждающиеся, куда переехать, столичные власти помогли с временным поселением. И сейчас уточняются списки жителей, также нуждающихся в отселении. Люди обращаются в оперативные штабы, работающие в районах столицы", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной российской ракетной атаки 8 июля. В результате обстрела погибли более 30 человек, а еще 121 – пострадали.

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