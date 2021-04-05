Комендантский час в Киеве: в КГГА опровергли вероятность новых ограничений

В понедельник, 5 апреля, власти Киева опровергли информацию о введении в Киеве комендантского часа.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа. В КГГА сообщили, что этот вопрос не в их компетенции.

"В Киеве мы даже и речи не вели о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", – заявил Поворозник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник 5 апреля, несмотря на введение строгого карантина, город сковали сильнейшие пробки. Кроме того, общественный транспорт работает в режиме полного локдауна, то есть исключительно для работников критической инфраструктуры при наличии спецпропуска.