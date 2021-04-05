Комендантська година в Києві: в КМДА спростували ймовірність нових обмежень

У понеділок, 5 квітня, влада Києва спростувала інформацію про введення в Києві комендантської години.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Київська влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години. У КМДА повідомили, що це питання не в їхній компетенції.

"У Києві точно ми навіть і не говорили про введення комендантської години. Це не наша компетенція. Для мене взагалі дивно чути, звідки беруться такі чутки", – заявив Поворозник.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 5 квітня, попри введення суворого карантину, місто скували найсильніші затори. Крім того, громадський транспорт працює в режимі повного локдауну, тобто винятково для працівників критичної інфраструктури за наявності спецперепустки.