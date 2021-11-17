Когда Киев выйдет из "красной" зоны карантина: в Минздраве дали ответ

На сегодняшний день нет оснований для выхода Киева из "красной" зоны карантины. Ситуация с заболевшими в столице пока не стабилизировалась.

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Сегодня. По его словам, все будет зависеть от показателей заболеваемости COVID-19.

"Когда мы говорим о "красном" уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице… Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.

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Отметим, в Киеве 16 ноября зарегистрировали 1609 новых случаев COVID-19. За сутки в столице выздоровели 980 киевлян, умерли – 62. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 18 668 граждан.

Больше всего заболевших обнаружили на Днепропетровщине 1675, в Киеве – 1609, Одесской области – 1504, Полтавской – 1168, Запорожской – 1087.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице в понедельник, 22 ноября, возобновиться очное обучение в школах. Это коснется учеников все классов.