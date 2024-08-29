Кличко вручил военнослужащим и семьям погибших Героев отличия от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 29 августа, в начале заседания Киевсовета вручил 47 медалей "Честь. Слава. Государство" защитникам Украины. А также родственникам павших воинов, которые после утраты близких продолжили активно помогать военным и гражданским.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы. Столица и дальше будет делать все, чтобы поддерживать и помогать семьям погибших защитников и защитниц.

"Сегодня здесь в зале 22 семьи погибших героев. 5 героев, к сожалению, награждены посмертно. Награды получат их родные. Также мы отмечаем медалями 17 родственников павших воинов, которые после потери близких нашли силы на волонтерство, активную гражданскую позицию, помощь военным и гражданским. В этом зале и бойцы, продолжающие защищать нас на передовом. Они тоже, в благодарность от киевлян получают награды", – рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что награды присвоены 17-ти бойцам знаменитой 72-й бригады имени Черных Запорожцев. Не все они смогли прибыть, потому что горячо сегодня на фронте. Награды получат несколько их собратьев. Другим награды вручит их командование. Кроме того, получат медали и 8 бойцов других воинских частей Вооруженных сил Украины.

Он заверил, что столица и дальше будет делать все, чтобы поддерживать и помогать семьям погибших защитников и защитниц. Но отметил, что есть погибшие и в структурах столичных властей. За время полномасштабной войны погиб депутат Киевсовета Сергей Ильницкий и 154 государственных служащих и работников городских подразделений и коммунальных служб.

Также мы продолжим помогать бойцам, которые сегодня защищают нашу землю на передовой. Помогать и от общества Киева. И благотворительно – не за бюджетные средства. Вечная память и уважение павшим героям! Большая благодарность и поддержка героям живым!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко в День памяти защитников почтил павших Героев. Он возложил цветы у Стены Памяти воинам, погибшим в российско-украинской войне, а также к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам.

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