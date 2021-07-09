Кличко вместе с известным блогером спел хит про себя и ворвался в музыкальные топы. Видео

В пятницу, 9 июля, Хит о мэре Киева Виталия Кличко "Однажды я стану мэром", который создал известный блогер и музыкант Иван Марунич появился на всех цифровых площадках. Также трек презентовали в эфире радио Киев ФМ, радио ROCKS и "Нашего радио".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Иван Марунич. Там отметили, что после публикации лайв-версии песни, слушатели начали требовать студийную запись. Музыканты из группы Karta Svitu, фронтменом которой является Марунич решили создать студийный драйвовый трек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Несколько недель назад я записал экспромтом песню за рулем машины и опубликовал у себя на странице в Facebook. С первых же минут понеслись лайки и приятные комментарии. Когда же на следующий день в комментариях ответил мэр Киева Виталий Кличко, то к лайкам еще и добавились звонки от журналистов. Большинство заканчивали интервью просьбами записать студийный сингл. Люди попросили – мы сделали! " – рассказал Иван Марунич, фронтмен Karta Svitu.

Видео дня

Напомним, что Виталий Кличко записал свой ответ на видео в стихотворной форме и посоветовал Ивану "продолжать музыкой заниматься". Ответ мэра группа замиксовала и вставила в финальную запись. Кроме этого, в песне звучат другие известные высказывания главы столицы в оригинале, вроде, "чтобы холодная вода превратилась в горячую – ее нужно подогреть".

Хит вошел в тренды музыкальных хит-парадов, в частности он попал в топ лучших новинок Apple Music.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер записал хит про Кличко. В ролике длительностью 2 мин 24 секунды катается на машине по улицам города и поет о работе мэра, намекая на Кличко. Он отметил, что также проводил бы ежедневные пресбрифингы и информировал киевлян о ситуации в городе и планы городских властей