Кличко: в Киеве могут ввести еще более строгий локдаун

Если ситуация с распространением коронавирусной болезни в Киеве не улучшится, то власти могут ввести более строгий локдаун.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на ТСН заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко объяснил, что сейчас ситуация действительно сложная, но говорить о введении комендантского часа или продолжения локдауна пока рано.

"Сегодня (7 апреля – Ред.) опять почти 2 тысячи заболевших. Цифры не оптимистичные. Мы будем надеяться, что на следующей неделе статистика улучшится. Если нет – то тогда можем говорить о продлении локдауна и, мы не исключаем переход на более строгие ограничения", – рассказал мэр Кива.

По его словам, карантинные меры, введенные в столице с 5 апреля не такие строгие, как в Европе, но в то же время, наши граждане их игнорируют.

"По сравнению с Западной Европой, у нас еще мягкий локдаун. Посмотрите, в Италии и Германии огромные штрафы за выход на улицу без маски. Вообще запрещено выходить куда-то ночью. А у нас такое впечатление, что ничего не происходит", – посетовал Кличко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, что если в Киеве не улучшится ситуация с распространением коронавирусной болезни, то строгий локдаун могут продлить до 10 мая.