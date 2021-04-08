Кличко: у Києві можуть запровадити ще більш суворий локдаун

Якщо ситуація з поширенням коронавірусної хвороби в Києві не покращиться, то влада може ввести більш суворий локдаун.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на ТСН заявив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко пояснив, що зараз ситуація дійсно складна, але говорити про введення комендантської години або продовження локдауну поки рано.

"Сьогодні (7 квітня. – Ред.) знову майже 2 тисячі хворих. Цифри не оптимістичні. Ми будемо сподіватися, що наступного тижня статистика покращиться. Якщо ні – то тоді можемо говорити про продовження локдауну, і ми не відкидаємо перехід на більш суворі обмеження", – розповів мер Києва.

За його словами, карантинні заходи, введені в столиці з 5 квітня, не такі суворі, як у Європі, але водночас наші громадяни їх ігнорують.

"Порівняно із Західною Європою, у нас ще м'який локдаун. Подивіться, в Італії та Німеччині величезні штрафи за вихід на вулицю без маски. Взагалі заборонено виходити кудись вночі. А у нас таке враження, що нічого не відбувається", – поскаржився Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: якщо в Києві не покращиться ситуація з поширенням коронавірусної хвороби, то строгий локдаун можуть продовжити до 10 травня.