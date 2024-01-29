Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в День памяти Героев Крут и в канун шестой годовщины создания 127-го отдельного батальона теробороны Киева вручил его бойцам знаки отличия от общины столицы. Также он наградил волонтеров, помогающих обеспечивать батальон.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского головы. В общей сложности награды получили 52 украинца.

"Сегодня – День памяти Героев Крут. И мы вспоминаем о подвиге и чтим память украинских героев, которые 106 лет назад сражались с врагом и отдали свои жизни в битве под Крутами. Их смелость и преданность своему отечеству стали символами борьбы для многих украинцев. И сегодня, во время полномасштабной войны, с которой ворвалась россия, мы осознаем, что управляло героями Крут. Стремление жить в свободной стране, преданность своим идеалам и ценностям, любовь к родной земле", – подчеркнул Кличко.

Во время церемоний награждения мэр столицы вручил медали "Честь. Слава. Государство" бойцам 127-го отдельного батальона теробороны Киева. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года, когда страна-террорист РФ вторглась на нашу землю, к защите государства и вооруженному сопротивлению было готово и их подразделение.

"В зоне ответственности батальона оказалась немалая территория. Одно из самых ответственных направлений обороны столицы – Броварское. С севера и северо-востока двигались колонны вражеской техники. А вы тем временем укрепляли позиции, чтобы дать отпор врагу, готовили огневые точки, составляли схему эшелонированной обороны, отрабатывали взаимодействие мобильных огневых групп. В это время была заложена основа групп ПВО, которые впоследствии стали важной составляющей борьбы с вражескими дронами и ракетами на левом берегу Киева", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что летом 2022 года 127-й батальон обеспечивал противовоздушную защиту и оборону северо-восточных окраин Киева и готовился к боевым задачам на разных участках фронта. Бойцы удерживали самые горячие сектора на Лиманском и Купянском направлениях. Уничтожали врага под Торским и Красной Дибровой. Всегда непоколебимо удерживали позиции.

Кличко поблагодарил каждого воина, каждого защитника и защитницу, которые в тяжелых боях защищают нашу землю и приближают победу. Командир 127-го батальона, полковник Александр Ковальчук вручил мэру Киева Виталию Кличко знак отличия от батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских военных на Донбассе и передал им 200 FPV-дронов. Кроме того, защитники нашего государства получили три системы РЭБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!