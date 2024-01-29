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Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
4 минуты
723
Кличко наградил защитников Украины и волонтеров

Мэр Киева Виталий Кличко в День памяти Героев Крут и в канун шестой годовщины создания 127-го отдельного батальона теробороны Киева вручил его бойцам знаки отличия от общины столицы. Также он наградил волонтеров, помогающих обеспечивать батальон.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского головы. В общей сложности награды получили 52 украинца.

"Сегодня – День памяти Героев Крут. И мы вспоминаем о подвиге и чтим память украинских героев, которые 106 лет назад сражались с врагом и отдали свои жизни в битве под Крутами. Их смелость и преданность своему отечеству стали символами борьбы для многих украинцев. И сегодня, во время полномасштабной войны, с которой ворвалась россия, мы осознаем, что управляло героями Крут. Стремление жить в свободной стране, преданность своим идеалам и ценностям, любовь к родной земле", – подчеркнул Кличко.

Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

Во время церемоний награждения мэр столицы вручил медали "Честь. Слава. Государство" бойцам 127-го отдельного батальона теробороны Киева. Он напомнил, что 24 февраля 2022 года, когда страна-террорист РФ вторглась на нашу землю, к защите государства и вооруженному сопротивлению было готово и их подразделение.

Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

"В зоне ответственности батальона оказалась немалая территория. Одно из самых ответственных направлений обороны столицы – Броварское. С севера и северо-востока двигались колонны вражеской техники. А вы тем временем укрепляли позиции, чтобы дать отпор врагу, готовили огневые точки, составляли схему эшелонированной обороны, отрабатывали взаимодействие мобильных огневых групп. В это время была заложена основа групп ПВО, которые впоследствии стали важной составляющей борьбы с вражескими дронами и ракетами на левом берегу Киева", – подчеркнул Кличко.

Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

Мэр столицы отметил, что летом 2022 года 127-й батальон обеспечивал противовоздушную защиту и оборону северо-восточных окраин Киева и готовился к боевым задачам на разных участках фронта. Бойцы удерживали самые горячие сектора на Лиманском и Купянском направлениях. Уничтожали врага под Торским и Красной Дибровой. Всегда непоколебимо удерживали позиции.

Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото
Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

Кличко поблагодарил каждого воина, каждого защитника и защитницу, которые в тяжелых боях защищают нашу землю и приближают победу. Командир 127-го батальона, полковник Александр Ковальчук вручил мэру Киева Виталию Кличко знак отличия от батальона.

Кличко в День памяти Героев Крут наградил бойцов батальона ТрО, который летом 2022 года обеспечивал противовоздушную защиту Киева. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил украинских военных на Донбассе и передал им 200 FPV-дронов. Кроме того, защитники нашего государства получили три системы РЭБ.

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