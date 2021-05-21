Кличко уточнил, когда откроют Подольско-Воскресенский мост и начнут метро на Троещину

Подольско-Воскресенский мост в Киеве откроют до конца года. Речь идет об автомобильном сообщении.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 мая заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он также назвал примерные сроки начала строительства метро на Троещину (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"До конца года – автомобильное сообщение. Метро на Троещину – это вопрос 4-5 лет, потому что там огромный объем работ", – сказал Кличко.

Мэр уточнил, что в 2022 году будут завершены работы по ветке метро, которая проходит по мосту. Уже после этого будет готова документация и можно приступать к строительству.

Ранее корреспондент OBOZREVATEL показал, как выглядел мост в начале мая. В строительстве были задействованы 136 человек.

Основные работы на мостовом переходе велись на всех участках. Уже были построены: эстакада на Рыбальском острове длинной 528 метров, левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую (436 м), мост через Днепр (573 м), эстакада на Трухановом острове (990 м), путепровод через Десенку (304 м), эстакада в урочище Горбачиха (530 м).