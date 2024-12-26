Кличко рассказал, сколько объектов в Киеве было повреждено почти за 3 года войны. Видео

Для Киева 2024 год был сложным из-за ракетных и дроновых атак со стороны страны-террориста РФ. В общей сложности, за почти 3 года войны, в результате обстрелов в городе были повреждены почти 2 тысячи объектов.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Город продолжает жить, поддерживать ВСУ и восстанавливаться.

"2024 год был сложным для Киева. Российские варвары продолжают атаки на столицу ракетами и дронами. Повреждены жилые дома, школы и больницы. Сразу после обстрелов начинаем работы по ликвидации последствий. Поврежденные многоэтажки восстанавливаем максимально быстро", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева уточнил, что за почти 3 года войны в результате вражеских атак в столице были повреждены почти 2 тысячи объектов. Из них – 1310 многоквартирных жилых домов получили повреждения разных степеней.

"На сегодняшний день, за средства города, полностью отстроили 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов. И жильцы уже вернулись в свои квартиры", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, для Киева 2024 год был третьим годом, который Украина жила и сражалась за свою волю в условиях полномасштабной войны. Однако столица помогала украинским военным, олицетворяла необходимые инфраструктурные проекты и обновляла поврежденные вражескими атаками здания.

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