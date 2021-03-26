В больницах Киева наибольшее количество заболевших с начала пандемии, – Кличко

По состоянию на пятницу, 26 марта, в больницах Киева лечатся 4252 больных коронавирусом COVID-19. 2700 человек находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, количество заболевших в городе не уменьшилось.

"Сегодня в больницах города – наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Усложнился и течение болезни. У нас все больше больных, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4252 больных коронавирусом. Из них 41 ребенок. 2700 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3488 человек. На аппаратах ИВЛ – 60 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня – почти 77 %", – сообщил Кличко.

Он отметил, что только за минувшие сутки, 25 марта, в Киеве госпитализированы 787 человек. Это – больные COVID-19, пациенты с подозрением на коронавирус и пациенты с пневмонией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.