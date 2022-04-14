Кличко рассказал, на что тратят деньги за оплату коммунальных услуг в Киеве

В Киеве, несмотря на военное положение, уровень оплаты за коммунальные услуги составляет более 55%. Полученные средства направляются на закупку необходимых столице материалов и ресурсов.

Об этом в своем в Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, город предоставляет все коммунальные услуги.

"Друзья! В столице на сегодняшний день уровень оплаты за коммунальные услуги составляет более 55%. Я благодарю киевлян за их понимание. И призываю всех, кто может платить за услуги ЖКХ – делать это. Поскольку эти средства мы направляем, в первую очередь, на закупку необходимых ресурсов и материалов. А также – на зарплату работников предприятий. Благодаря муниципальным сервисам коммуналку можно оплатить без комиссии", – отметил Кличко.

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Мэр уточнил, что коммунальные предприятия столицы, которые предоставляют сервисы киевлянам, работают в очень напряженном режиме.

Большинство людей, работающих в коммунальных службах, эвакуировались и находятся в более безопасных местах. Другая часть работников, преимущественно мужчины, пошли защищать Украину, вступив в ВСУ.

"Нам не хватает профессионалов. Но мы делаем все возможное, чтобы вовремя убирать улицы, вывозить мусор, чтобы не было перебоев с электроэнергией, водоснабжением и водоотводом – жизнеобеспечением города. И все службы, сервисы работают, киевляне получают все коммунальные услуги", – подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил коммунальщиков за их труд в это тяжелое, для города, время.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевляне смогут следить за состоянием воздуха в столице в приложении "Киев Цифровой". Сервис дополнили данными всех городских пунктов мониторинга качества воздуха.