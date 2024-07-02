Кличко рассказал, как Киев готовится к зиме, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры

Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, планируется отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

Видео дня

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Также город дополнительно будет еще более 50 передвижных миникотельных.

"С середины мая продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей. Несмотря на ограниченность финансов, город продолжает программу перекладки наиболее изношенных участков теплосетей. В этом году заменят еще 55 км труб. Масштабную модернизацию сетей мы приступили еще до полномасштабного вторжения. На сегодняшний день уже обновили около 400 км труб большого и среднего диаметра", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что, готовясь к отопительному сезону, запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников, более 200 котлов, а также насосное оборудование. Мэр отметил, что все котельные города, где это позволяет мощность, уже оснащены генераторами для бесперебойной работы.

Работают специалисты и над тем, чтобы оборудовать генераторами более мощные теплоисточники. Также город дополнительно будет еще более 50 передвижных миникотельных, которые будут расположены в столичных больницах, роддомах, на важных социальных объектах.

Кличко напомнил, что сегодня в Киеве действуют программы для ОСМД и ЖСК, позволяющие жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование. При установке независимых источников энергии бюджет города возмещает 75% стоимости оборудования. Этот механизм работает с самого начала полномасштабного вторжения. В настоящее время в столице уже воплотили более 670 таких проектов. И продолжают их внедрять.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должно не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!