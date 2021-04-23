Статистика COVID-19 в Киеве: зафиксировали 1269 случаев заражения

В Киеве в течение прошлых суток, 22 апреля, зарегистрировали 1269 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1679 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Днепропетровской (1296), Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 14 277 граждан, среди новых больных – 591 ребенок и 277 медиков. Были госпитализированы 3728 человек, летальных случаев – 434. На утро 23 апреля общее количество заражений достигло 2 004 630 человека, выздоровели – 1 552 267.

Прививку против коронавируса за сутки получили 16 169 украинцев.

По состоянию на пятницу, 23 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 145,3 млн человек. За минувший день выявили 884 273 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 123,5 млн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 апреля зарегистрировали 1673 случая коронавирусной болезни COVID-19.