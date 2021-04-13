Кличко рассказал, что сделали местные власти для улучшения экологии в Киеве

На Дарницкой ТЭЦ до конца года введут в эксплуатацию третий фильтр газоочистки.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству новой системы очистки воздуха.

Он отметил, что в 2018 году город начал программу по строительству электрофильтров, улавливающие пыль и уменьшают объем вредных выбросов. Речь идет о замене устаревшей системы газоочистки. На Дарницкой ТЭЦ уже установили 2 новых электрофильтры. В планах – строительство еще двух.

"Киев системно решает экологические проблемы, которые накапливались десятками лет. Ключевые стратегические предприятия должны детальный план повышения экологической составляющей. Не исключение и Дарницкая ТЭЦ – одна из старейших в столице. Она работает более 60 лет. Напомню, что ТЭЦ поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов. Станция отапливает около 8 процентов жилой площади Киева. А это – дома более 270 000 жителей столичного Левобережья. Сейчас город совместно с ООО "Евро-Реконструкция" реализует план действий, сделает деятельность Дарницкой ТЭЦ более безопасной", – отметил Виталий Кличко.

Также город планирует установку систем сероочистки и азотоочистки с доведением концентрации выбросов этих веществ с европейскими нормами. Эти работы финансируют средствами ООО "Евро-Реконструкция" в рамках инвестиционной программы. Стоимость уже установленных двух электрофильтров – 211 млн грн.

"Подчеркиваю – строительство двух высокоэффективных электрофильтров уже позволило снизить выбросы пыли на ТЭЦ более чем вдвое. По объемам и составу производственных выбросов после электрофильтров предприятие следит с помощью системы мониторинга. В этом году на Дарницкой ТЭЦ продолжат модернизацию. В частности, строительство третьего электрофильтра стоимостью 129, 5 млн грн. Также планируется разработка проекту рекультивации золошлакоотвалы. Таким образом, Дарницкая ТЭЦ будет первой угольной ТЭЦ в Украине, которая откажется от использования золоотвала", – отметил мэр столицы.

Также Виталий Кличко отчитался об успехах власти о решении других экологических проблем столицы

Он напомнил, что в прошлом году город начал установку системы химической очистки на заводе "Энергия", чтобы достичь европейских стандартов уровня выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, начато строительство современной системы мониторинга качества воздуха, соответствующей директивам Евросоюза. Первые два поста мониторинга уже установлены на левом берегу – на улице Архитектора Вербицкого и Харьковском шоссе.

И в этом году планируют установить еще несколько таких постов на правом берегу Киева, чтобы мониторить состояние воздуха и оперативно принимать необходимые меры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевская власть вскоре должен разработать "дорожную карту" для возрождения пассажирского сообщения по Днепру.