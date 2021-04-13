Кличко розповів, що зробила столична влада для покращення екології в Києві

На Дарницькій ТЕЦ до кінця року введуть в експлуатацію третій фільтр газоочищення.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт із будівництва нової системи очищення повітря.

Він зазначив, що 2018 року місто розпочало програму з будівництва електрофільтрів, які вловлюють пил та зменшують обсяг шкідливих викидів. Ідеться про заміну застарілої системи газоочищення. На Дарницькій ТЕЦ уже встановили 2 нових електрофільтри. У планах – будівництво ще двох.

"Київ системно розв'язує екологічні проблеми, що накопичувались десятками років. Ключові стратегічні підприємства мають детальний план підвищення екологічної складової. Не виняток і Дарницька ТЕЦ – одна з найстаріших у столиці. Вона працює понад 60 років. Нагадаю, що ТЕЦ постачає тепло промисловим підприємствам та житловим масивам Дніпровського та Дарницького районів. Станція опалює близько 8 відсотків житлової площі Києва. А це – оселі понад 270 тисяч жителів столичного Лівобережжя. Зараз місто спільно з ТОВ "Євро-Реконструкція" реалізовує план дій, що зробить діяльність Дарницької ТЕЦ більш безпечною", – наголосив Віталій Кличко.

Також місто планує встановлення систем сіркоочистки та азотоочистки із доведенням концентрації викидів цих речовин до європейських норм. Ці роботи фінансують коштами ТОВ "Євро-Реконструкція" у рамках інвестиційної програми. Вартість уже встановлених двох електрофільтрів – 211 млн грн.

"Наголошую – будівництво двох високоефективних електрофільтрів уже дало можливість знизити викиди пилу на ТЕЦ більш як удвічі. За обсягами та складом виробничих викидів після електрофільтрів підприємство слідкує за допомогою системи моніторингу. Цього року на Дарницькій ТЕЦ продовжать модернізацію. Зокрема, будівництво третього електрофільтра вартістю 129,5 млн грн. Також планують розробку проєкту рекультивації золошлаковідвалу. Таким чином, Дарницька ТЕЦ буде першою вугільною ТЕЦ в Україні, що відмовиться від використання золовідвалу", – зазначив мер столиці.

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Він нагадав, що торік місто розпочало встановлення системи хімічної очистки на заводі "Енергія", щоб досягти європейських стандартів щодо рівня викидів речовин-забруднювачів.

Крім того, розпочато будівництво сучасної системи моніторингу якості повітря, яка відповідає директивам Євросоюзу. Перші два пости моніторингу вже встановлені на лівому березі – на вулиці Архітектора Вербицького та Харківському шосе.

І цього року планують встановити ще кілька таких постів на правому березі Києва, щоб моніторити стан повітря та оперативно вживати необхідних заходів.

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