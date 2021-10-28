Киев может войти в 'красную' зону карантина: названа дата принятия решения

В коронавирусных больницах Киева третий день показатель загруженности коек с кислородом превышает 65%. Поэтому город оказался на пороге перехода к "красной" карантинной зоне, которая предусматривает усиление ограничений.

Решение об установлении такого уровня эпидемиологической опасности может быть принято уже к концу недели, сообщает Telegram-канал КГГА. Хотя это задача Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, столичные чиновники решили не ждать и собрали заседание местной комиссии ТЭБ и ЧС на 29 октября.

Отмечается, что заболеваемость в Киеве приобретает угрожающие темпы. За последние сутки COVID-19 подтвердили еще в 1451 жителя, было зафиксировано 39 летальных исходов.

Видео дня

"Ситуация в больницах непростая – там находятся 3334 пациента с подтвержденным коронавирусом, в том числе 50 детей. Еще 452 человека (27 из них дети) – с подозрением на заболевание. Всего в тяжелом состоянии 2411 пациентов", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на койках в отделениях реанимации находятся 339 больных, 59 – подключены к аппаратам ИВЛ, еще 232 – на неинвазивной искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержке нуждаются 2888 больных.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Также еще с 21 октября жители регионов "красной" зоны не могут ездить в автобусах, поездах и летать на самолетах в другие области без свидетельства о полном курсе вакцинации или отрицательного теста на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 октября эпидемиологическая ситуация в Украине полностью вывела страну из режима "зеленых" зон и только три региона находятся в "желтой". Больше всего областей – в условиях "оранжевого" уровня эпидопасности.