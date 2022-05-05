В Запорожье вводят затяжной комендантский час: выйти можно только в укрытие

В Запорожье с вечера 8 мая до утра 10 мая вводят долгий комендантский час. Такое решение в целях безопасности приняли военные.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Запорожья секретарь горсовета Анатолий Куртев. Он обратился к жителям города на своей странице в Facebook.

"В Запорожье снова будет долгий комендантский час. По решению военных он продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая. Соблюдение комендантского часа будут контролировать правоохранители, военнослужащие и бойцы подразделений территориальной обороны", – написал Куртев.

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И.о. мэра подчеркнул, что в этот период жителям города нужно оставаться дома. Выходить можно только в бомбоубежища в случае объявления воздушной тревоги.

"При необходимости выгула домашних животных делайте это рядом со своим домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить", – добавил Куртев.

Секретарь горсовета объяснил, что тех, кто появится на улице во время комендантского часа, могут принять за диверсантов.

"Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время", – подчеркнул Куртев.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска заявил об угрозе ракетных ударов 7-9 мая и попросил жителей уехать на этот период за город.