Кличко проверил укрытия в Шевченковском районе Киева: безопасность – вопрос номер один. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает лично инспектировать укрытия города. Он отметил, что все защитные постройки столицы должны быть доведены до нормального состояния.

Видео дня

Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня еще заехал в некоторые укрытия в Шевченковском районе. А проверки комиссии, напомню, продолжаются во всех районах столицы. Я в выходные побывал также в Оболонском и Голосеевском районах", – рассказал Кличко.

По его словам, проверки защитных сооружений будут продолжаться и дальше и уже до конца текущей недели можно будет "увидеть общую картину".

"Хочу еще раз подчеркнуть: начали проверять укрытие с начала войны, были выделены деньги. Задача – привести все помещения, в которых находятся защитные сооружения, в нормальное состояние. Очень важно, чтобы присоединились к этому все службы, в том числе те, на которые возложены полномочия по гражданской защите. Это общее дело, чтобы в Киеве каждый горожанин был защищен. Безопасность – вопрос номер один", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам проверок на утро понедельника, 5 июня, было установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное же состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!