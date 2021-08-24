Кличко принял участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Независимости Украины. Он присутствовал на праздничном параде с торжественным проходом войск, военной техники и пролетом авиации, который состоялся на Крещатике и Майдане Независимости. Об этом сообщает пресс-служба главы столицы.

Также мэр Киева принял участие в торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-летия принятия Акта провозглашения независимости Украины.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости. История независимости Украины – это история каждого из нас. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видео-приветствии к 30-й годовщине Независимости Украины, которое обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.