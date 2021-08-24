Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости: история независимости страны – это история каждого из нас

История независимости Украины – это история каждого из нас. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видео-приветствии к 30-й годовщине Независимости Украины, которое обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"История независимости страны – это история каждого из нас. История испытаний, борьбы, ежедневного труда. История побед – маленьких и больших. Мы создаем свое государство. От каждого из нас зависит каким оно будет! Верьте в себя! Верьте в Украину С Днем Независимости! " – обратился к украинцам Виталий Кличко.

На видео, в частности, упоминается история становления независимости Украины, внесение государственного флага в сессионный зал парламента в 1991 году, первые успехи Виталия и Владимира Кличко в большом боксе, а затем участие Виталия Кличко в политической жизни Украины, события Революции Достоинства. А также – изменения, которые произошли в столице за последние годы – открытие школ и садиков, строительство инфраструктурных объектов, сооружение флагштока для крупнейшего флага Украины, установленного в столице на печерских холмах.