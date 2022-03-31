Кличко посетил одну из частей ГСЧС Киева и поблагодарил спасателей за работу. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил одну из пожарных частей столицы. Глава города пообщался со спасателями и поблагодарил их за работу.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что бойцы ГСЧС одними из первых приезжают на место ЧП и спасают жизни киевлян.

"Сегодня посетил одну из пожарно-спасательных частей столицы. Поблагодарил наших спасателей за их сложную и чрезвычайно важную работу. Каждый день они тушат пожары, разбирают завалы пострадавших от обстрелов зданий, спасают жизнь киевлян", – подчеркнул Кличко.

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Мэр добавил, что столица предпринимает все меры, для того чтобы обеспечить спасателей необходимой техникой и снаряжением. По его словам, в четверг, 31 марта, из Дании в Киев привезли три спецавтомобиля для тушения пожаров, которые город получил бесплатно.

Также Кличко пообщался с волонтерами, которые тренируются на базе пожарной части.

"Их учат, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Как разбирать завалы и спасать людей, пользоваться аварийно-спасательным оборудованием. В каждом районе столицы созданы такие волонтерские группы спасателей. И каждый день к ним присоединяются новые волонтеры, которые желают быть полезными своему городу в это сложное время. Вместе мы выстоим и победим! Слава Украине!", – резюмировал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко показал, как обороняется и живет столица. В городе работают объекты критической инфраструктуры, а социально незащищенным жителям оказывается необходимая помощь.

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