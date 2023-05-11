Кличко показал польские вагоны, полученные Киевским метрополитеном от Варшавы. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел первую партию вагонов, которую метро Киева получило от Варшавы. Всего до конца года польские партнеры передадут столице 60 единиц подвижного состава.

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Об этом столичный городской глава сообщил в своем Telegram-канале. Часть из них будет использоваться в качестве технических доноров для существующих поездов столичной подземки.

"Осмотрел сегодня первую партию – 6 вагонов метрополитена, которые Киевская подземка получила от Варшавы в качестве благотворительной помощи столице. Это стало возможным благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о безвозмездной передаче 60 выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена", – рассказал Кличко.

По словам мэра, полученные вагоны входят в подвижной состав серии №717, который также эксплуатируется и в киевском метро. В первую очередь они будут использованы в качестве технических доноров для капитальных ремонтов действующего подвижного состава столичной подземки.

"Для Киевского метрополитена это весомая помощь, поскольку 80% подвижного состава – советского производства. Аналогичные вагоны эксплуатируются и в Варшавском метро. Эта помощь наших польских друзей обеспечит бесперебойную работу Киевского метрополитена, безопасность движения поездов и безопасную перевозку пассажиров. Поставка всех 60 вагонов состоится в течение этого года. Мы благодарим наших польских партнеров за поддержку и всестороннюю помощь!" – добавил киевский городской глава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев прибыла первая партия вагонов, которые передала для нашей подземки Варшава. Их заметили при транспортировке по улицам столицы.

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