В Киеве были замечены первые вагоны метро, которые передала Варшава. Фото

В Киев привели первую партию вагонов, которые передала для нашей подземки Варшава. В общей сложности до конца года столица получит 60 единиц подвижного состава.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Часть из них будут использоваться в качестве технических доноров для существующих поездов столичной подземки.

"В Киев уже прибыла партия вагонов метрополитена из Варшавы. В общей сложности столица получит от Польши 60 вагонов в течение этого года", – говорится в сообщении.

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко, городская подземка получит подвижной состав серии №717, который также эксплуатируется и в киевском метро.

"Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться как технические доноры для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть из них будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки. Поставка всех 60 вагонов состоится поэтапно в течение этого года", – уточнил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве могут продлить линию столичного метрополитена от станции "Лесная" до Быковни. Там собираются обустроить Национальное военное мемориальное кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!