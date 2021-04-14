Кличко показал, как в Киеве лечат детей, больных COVID-19. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как лечат от коронавируса детей в городской детской инфекционной больнице.

Глава КГГА во время онлайн-брифинга в среду, 14 апреля, продемонстрировал видео из медучреждения (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Я уже говорил, что сложнее стала протекать болезнь у детей. В стационарах медучреждений увеличилось количество таких пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше. Вчера я проверил, как лечат детей в городской детской инфекционной больнице. На сегодняшний день в медучреждении их – 41. Пятеро находятся на кислородной поддержке. Один – в реанимации. Медики отмечают, если в первую волну заболеваемости в больницу попадали преимущественно подростки, то теперь большинство пациентов – дошкольники. К тому же с более сложным течением болезни и ее последствиями", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что с начала года в городской детской инфекционной больнице медицинскую помощь получили свыше 300 детей.

"Врачи говорят, что введенные в городе ограничения дают первые результаты. Но отмечают, что ситуация сложная. Поэтому я обращаюсь ко всем: соблюдайте элементарные правила, берегите своих детей. И если мы приостановили занятия в школах, это означает, что они не должны собираться большими компаниями, посещать публичные места со скоплением людей, где есть большой риск инфицирования. Если закрыли сады – это значит, что не надо вести маленьких детей на детские площадки. Объясняйте им правила безопасности! Показывайте, как их соблюдать на собственном примере", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за большого количества пациентов с COVID-19 в Киевской городской клинической больнице №3 со склада вернули старые кровати.