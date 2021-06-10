Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Фото

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Жизнь столицы
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Кличко показал работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе

Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. В частности, уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста и начинается демонтаж временных подпорок.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook после проверки работ на объекте и опубликовал короткое видео. В частности, он отметил, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, сочетающих Подол и Воскресенский массив.

"Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбачьем полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных подпорок", – подчеркнул Кличко.

Видео дня
В Киеве продолжаются работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе
На мосту уже полностью натянуты ванты арочной конструкции

По его словам, завершено и асфальтирование прогона моста через реку Десенка. Там используют сверхпрочный асфальтобетон. Продолжаются также работы в сторону Подола – Верхнего и Нижнего валов. Там на заездах устраивают современную гидроизоляцию. И уже в конце июня должны завершить основные работы. То есть – этот участок уже будет готов полностью.

На заездах устраивают современную гидроизоляцию

На мосту обустроили современную, энергосберегающую сеть наружного освещения и декоративной подсветки сооружений мостового перехода. Устроили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. Продолжается монтаж шумозащитных и барьерных ограждений.

В конце июня должны завершить основные работы

Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро. Дорожного покрытия на территории Русановских садов. Во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.

Продолжаются также работы в сторону Подола – Верхнего и Нижнего валов
Также продолжается строительство тоннелей метрополитена
Кличко проверил, как проходят работы на мостовом переходе
Кличко проверил работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе
Кличко показал, как идут работы на мостовом переходе
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