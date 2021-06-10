Кличко показал, как идет строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Фото

Работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. В частности, уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста и начинается демонтаж временных подпорок.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook после проверки работ на объекте и опубликовал короткое видео. В частности, он отметил, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, сочетающих Подол и Воскресенский массив.

"Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, построили: эстакаду на Рыбачьем полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакаду на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных подпорок", – подчеркнул Кличко.

Видео дня

По его словам, завершено и асфальтирование прогона моста через реку Десенка. Там используют сверхпрочный асфальтобетон. Продолжаются также работы в сторону Подола – Верхнего и Нижнего валов. Там на заездах устраивают современную гидроизоляцию. И уже в конце июня должны завершить основные работы. То есть – этот участок уже будет готов полностью.

На мосту обустроили современную, энергосберегающую сеть наружного освещения и декоративной подсветки сооружений мостового перехода. Устроили фундаменты и опоры путепровода через железную дорогу. Продолжается монтаж шумозащитных и барьерных ограждений.

Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро. Дорожного покрытия на территории Русановских садов. Во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.