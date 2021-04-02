Кличко показал спецпропуска на транспорт в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 2 апреля, показал, как будут выглядеть спецпропуска на общественный транспорт.

Глава КГГА напомнил, что с 5 апреля в столице начнет действовать карантин в специальном режиме.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю – это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это – медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", – сказал Кличко.

Спецпропуска на транспорт в Киеве. КГГА

Мэр Киева уточнил, что порядок получения пропусков размещен на официальном сайте КГГА. Всего будет выдано около 400 тысяч таких документов.

"Мы не будем уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов. Потому наша главная задача – обеспечить передвижение по городу людей, от которых зависит жизнедеятельность столицы", – добавил мэр.

Он отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением – 50% от технической характеристики транспортного средства.

"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции станут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", – отметил Кличко.

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