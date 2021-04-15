Кличко об уничтожении дома Уткина: никто не давал никаких разрешений
Разрешение на уничтожение столетнего дома Уткина на улице Симона Петлюры, 29 никто не давал.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью НВ.
"Нет Киевская городская государственная администрация, ни Министерство культуры, ни ГАСИ, никто не давал разрешения на снос этого дома. И поэтому сейчас прокуратура ведет уголовное дело о сносе этого здания", – сказал Кличко.
Он также отметил, что историческое здание находилось в нормальном состоянии, но КГГА не всегда может повлиять на ситуацию с разрушением исторических зданий, ведь те находятся в частной собственности.
Напомним, что двухэтажный дом Уткина не имел никакого памятного статуса, хотя был ценным образцом застройки Киева конца XIX – начала XX века.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице разгорелся скандал вокруг сноса исторического здания в самом центре города. Застройщик демонтировал усадьбу Уткина всего за несколько дней, что вызвало возмущение горожан и активистов.