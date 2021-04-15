Кличко про знищення будинку Уткіна: ніхто не давав ніяких дозволів

Дозвіл на знищення столітнього будинку Уткіна на вулиці Симона Петлюри, 29 ніхто не давав.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю Радіо НВ.

"Ні Київська міська державна адміністрація, ні Міністерство культури, ні ДАБІ, ніхто не давав дозволів на знесення цього будинку. І тому зараз прокуратура веде кримінальну справу щодо знесення цієї будівлі", – сказав Кличко.

Він також зазначив, що історичний будинок перебував у нормальному стані, але КМДА не завжди може вплинути на ситуацію з руйнуванням історичних будівель, адже ті перебувають у приватній власності.

Нагадаємо, що двоповерховий будинок Уткіна не мав жодного пам'яткоохоронного статусу, хоча був цінним зразком забудови Києва кінця ХІХ – початку XX століття.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у столиці розгорівся скандал довкола знесення історичної будівлі в самому центрі міста. Забудовник демонтував садибу Уткіна всього за декілька днів, що викликало обурення містян та активістів.