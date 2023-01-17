В Давосе Кличко анонсировал "положительные решения" по оружию для Украины от союзников

Мэр Киева Виталий Кличко во время поездки в Давос встретился с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком. В ходе беседы была обсуждена дальнейшая помощь Украины, в частности, в вопросе передачи вооружения, о котором были приняты положительные решения.

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Об этом столичный городской голова написал в своем Telegram-канале. Иностранные партнеры по-прежнему поддерживают Украину.

"Встретился в Давосе с вице-канцлером – министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, передача вооружения. Положительные решения приняты. Хорошие новости будут скоро!" – написал Кличко.

Стоит отметить, что, возможно, речь идет о немецких танках Leopard 2, вопрос передачи которых Украине сейчас обсуждают европейские союзники нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время. Немецкий министр экономики Хабек подтвердил, что одобрит экспорт этой боевой техники. Leopard 2 является основным боевым танком, созданным германским предприятием Krauss-Maffei (ныне Krauss-Maffei Wegmann). Стал преемником удачной разработки той же компании – танка Leopard 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передает Украине рекордный пакет военной помощи. ВСУ получат танковую роту Challenger 2 (14 штук), три десятка самоходных артиллерийских установок AS90, сотню единиц бронетехники, десятки БПЛА.

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