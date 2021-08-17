Кличко – об "инсталляциях" на Аллее Героев Небесной сотни: это пренебрежение к памяти погибших патриотов

Мэр Киева Виталий Кличко дал поручение Департаменту благоустройства КГГА демонтировать "инсталляции", установленные на Аллее Героев Небесной сотни. Он назвал их пренебрежением к памяти погибших на этом месте патриотов.

Как сообщила пресс-служба главы столицы, Кличко отметил, что город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные "перформансы", а организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Распоряжением КГГА к празднованию 30-летия Независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов. Руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ним. Но, я убежден, это беспорядок надо убрать", – отметил Кличко.

Он назвал неуместным на месте, где погибли украинские патриоты, устанавливать символы ностальгии по Советскому Союзу.

Отметим, одну из конструкций на данный момент уже убрали. Сразу за инсталляциями расположены портреты погибших на Майдане и Мемориал, им посвященный.