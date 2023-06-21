Кличко – о ситуации в Киеве: сегодня проходит шквальная кампания по дискредитации столичных властей и меня лично. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о широкомасштабной кампании по дискредитации столичных властей и его лично. Это, в частности, разрушает систему самоуправления города.

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Свое обращение глава КГГА опубликовал в личном Telegram-канале. Киевлян делают заложниками политической борьбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хотел бы кратко высказаться по ситуации, которая сейчас разворачивается в столице. Происходит шквальная кампания по дискредитации столичных властей и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать ключевым предприятиям критической инфраструктуры. По несколько раз приходят за одной и той же документацией. Громкие заголовки "новостей", манипуляции и откровенная ложь. Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко. Но накопать на меня ничего не могут. Поэтому вручают подозрения подчиненным и громко кричат о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто же не извинится…" – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева привел сегодняшний пример, когда суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета руководителя Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука.

"Просьба Ткачука выбрать другую меру пресечения, которая позволяла бы ему выполнять служебные обязанности и выезжать на места ликвидации чрезвычайных ситуаций, была отклонена. Это при том, что Ткачук постоянно участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, и после вражеских обстрелов. То есть ни один из председателей районов, которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал. Ни за состояние укрытий, ни за феерические закупки для них. А находятся главы районов в вертикали центральной власти. Так мы говорим об объективности и отсутствии политических мотивов?" – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что заложниками этой политической борьбы делают киевлян. Ибо разрушают и самоуправление в столице, и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного времени.

"Но, уверен, Киев и эту бурю выстоит! Слава Киеву! Слава Украине!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания сессии Киевсовета призвал представителей власти разных уровней не политизировать тему укрытий. По его словам, нужно работать и исправлять ситуацию всем вместе.

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