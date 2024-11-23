Кличко о Голодоморе: тогда ежеминутно умирало 17 человек, а сейчас РФ пытается стереть правду об этом

В субботу, 23 ноября, чтят память жертв Голодомора – в самые страшные его периоды в нашей стране ежечасно умирали тысяча человек. Сегодняшняя война – это продолжение стремлений России уничтожить Украину и украинцев.

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Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. По разным оценкам в тот период погибло от 3,5 до 10 миллионов человек.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора. В самые страшные периоды в Украине ежеминутно умирали 17 человек, ежечасно – более тысячи! Это было тщательно спланированное преступление. У людей не только забирали еду – их изолировали, чтобы избавить от любой возможности спасения. Даже письма, в которых крестьяне просили о помощи, перехватывали. Голодомор охватил 22 области Украины", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что больше всего от Голодомора пострадали села Киевщины, Харьковщины и Полтавщины. Он добавил, что его бабушка Евдокия единственная выжившая из семьи, где от голода умерли ее родители и 11 братьев и сестер.

"Когда она мне в детстве об этом рассказывала, я воспринимал как ужасную легенду", – добавил Кличко.

Мэр подчеркнул, что десятилетиями Советский союз, а затем Россия пытались стереть из истории факты "о зверской попытке уничтожения нашей нации – о геноциде украинцев".

"Да мы помним. И мы знаем правду. Сегодняшняя война – это продолжение стремлений России уничтожить Украину и украинцев. Да мы сильны и мы боремся! Агрессор не сломал наш дух, не покорил Украину. И каждое преступление варваров будет наказано! Светлая память всем замученным голодом украинцам! И слава тем, кто сегодня противостоит новому геноциду", – подытожил Киевский городской голова.

Добавим, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв Голодоморов 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. В этом году жертвы массового геноцида упоминаются 23 ноября. По разным оценкам, в результате геноцида 1932-1933 годов погибло от 3,5 до 10 миллионов человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в субботу, 23 ноября, президент Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская почтили память жертв голодоморов в Украине. Церемония прошла на территории Национального музея Голодомора-геноцида 1932-33 годов.

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