"Мы обязательно вернем Крым": у здания КГГА подняли крымскотатарский флаг, Кличко назвал его особым символом

В Киеве отметили День крымскотатарского флага. Стяг с желтой тамгой на голубом фоне подняли у здания Киевской городской государственной администрации.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Торжественную церемонию провели в понедельник, 26 июня.

"Сегодня в День крымскотатарского флага вместе с председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и представителями коренного народа Крыма принял участие в поднятии национального крымскотатарского флага у здания столичной мэрии. Флаг с желтой тамгой на голубом фоне является символом борьбы за права крымских татар и символом несокрушимости и единства, преемственности поколений крымских татар в борьбе против российской оккупации", – рассказал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул: отстояв свободу и независимость Украины, освободив наше государство, "мы обязательно вернем Крым".

"И совместными усилиями обустроим там достойную жизнь крымскотатарского народа. А знамя крымских татар станет также одним из символов восстановления территориальной целостности Украины", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 18 мая в День борьбы за права крымскотатарского народа почтили память жертв геноцида крымских татар.

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