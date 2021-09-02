Кличко анонсировал выход на маршруты Киева еще четырех новых закупленных столицей трамваев

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел 4 новых трамвая – три "PESA" и 1 трамвай "Татра-Юг", которые поступили в столицу. По его словам, до конца года город получит еще несколько новых трамваев.

Как сообщила пресс-служба, глава столицы отметил, что власти продолжают обновлять подвижной состав общественного транспорта столицы и закупать новый транспорт.

"На днях Киев получил новый трехсекционный трамвай "Татра-Юг" отечественного производства и 3 трамвая "PESA" польского производства. Еще 3 трамвая "PESA" поступят до конца этого года. Этот транспорт мы приобрели благодаря различным программам, которые воплощает столица", – отметил Кличко.

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Например, отечественные "Татра-Юг" – это первый трехсекционный трамвай с низким полом из 20, которые будут закуплены за кредитные средства от Европейского инвестиционного банка. Всего на обновление трамвайного парка Киев получит 24,9 млн евро кредита.

Кредит является частью проекта "Городской общественный транспорт Украины", который поддерживает ЕС. И который направлен на улучшение инфраструктуры общественного транспорта в украинских городах.

В вагоне 59 мест для сидения, включая людей с инвалидностью. Кондиционеры – в кабине водителя и в салоне. Всего трехсекционный трамвай может перевозить около 260 пассажиров.

В салоне спереди и сзади установлены видеокамеры для фиксации дорожного движения и салона внутри. Трамвай оснащен GPS-трекером, системой электронного билета и системой подсчета и учета пассажиров. Первый трамвай "Татра-Юг" выйдет на маршрут на левом берегу. Согласно графику поставки, все 20 трамваев КП "Киевпастранс" должен получить до начала 2023 года.

"Польские "PESA" город закупает уже несколько лет. Они хорошо себя показали во время эксплуатации. Процедуры закупки осуществлялись за счет города и через тендеры", – сообщил мэр столицы.

"Новые трамвайные вагоны длиной свыше 26 метров, рассчитаны на 60 посадочных мест. В частности, есть места для людей с инвалидностью. Трамваи с низким уровнем пола, оснащены кондиционерами в кабине водителя и в салоне, оборудованы пандусами для маломобильных пассажиров, системой видеонаблюдения и системами аудиовизуального оповещения", – отметил Кличко.

Трамвайные вагоны будут находиться в Дарницком депо и после наладочных работ выйдут на маршруты.

"Новые трамваи не только повысят комфорт передвижения жителей и гостей столицы, но и ускорят переход к более энергоэффективному и экологическому транспорту. Всего с 2015 года город закупил 139 новых троллейбусов, 75 трамваев и 307 автобусов", – отметил Кличко.