Кличко анонсировал внеочередную сессию Киевсовета: главные темы – поддержка производителей дронов и деньги на ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует внеочередную сессию Киевского городского совета. В частности, на ней будет рассмотрен вопрос максимальной поддержки производителей дронов.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит выделять средства на финансирование сил безопасности и обороны Украины.

"Относительно помощи украинским защитникам. Я инициирую внеочередную сессию Киевского городского совета. Киев направит еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ. На сегодняшний день столица выделила уже более 1,2 млрд на финансирование сил безопасности и обороны. И мы, как и планировали, продолжим выделять средства из городского бюджета. Еще больше дронов и прочего необходимого для наших защитников. Надеемся на "зеленый свет" от правительства относительно необходимых разрешений и содействия и не создания препятствий", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что также город окажет максимальную поддержку производителям дронов – помещение, льготы, полное содействие.

"Новых крупных инфраструктурных проектов в столице пока не планируем. Приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на Победу. И здесь должно быть понимание и объединение усилий местных, центральных властей и общества", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу дискуссии о якобы недостаточной помощи городов украинским защитникам. Также он обнародовал цифры помощи столице военным подразделениям.

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