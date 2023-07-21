За шесть месяцев 2023 года Киев выделил на силы безопасности и обороны города более 380 млн, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу дискуссии о якобы недостаточной помощи городов украинским защитникам. И обнародовал цифры помощи столице военным подразделениям.

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Сообщение Кличко обнародовал в своих соцсетях.

"Много сегодня несется информация о том, что города, якобы, не помогают или недостаточно помогают украинским защитникам. Прежде, чем подхватывать манипулятивные вбросы, советовал бы вдумчиво разобраться. Потому что по высоким словам, на самом деле может идти речь о попытках центральных властей за счет бюджетов городов и поселков. Чтобы вмешаться в бюджеты городов и поселков. Чтобы за их счет залатать дыры и просчеты Госбюджета и бюджетов министерств и ведомств. И делается все это на хайпе, подергиванием и по двойным стандартам", – отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что, по закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Местные власти могут выделять средства на финансирование нужд военных подразделений, зарегистрированных в территориальной общине, о бюджете которой идет речь. За обращением по поводу потребностей этих подразделений.

"В прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы выделили из бюджета города почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года – более 380 миллионов. То есть, в общем – более 1,2 миллиарда. И продолжаем выделять средства. Эти деньги идут, в частности, на военную форму, бронежилеты и каски. На закупку дронов, радиостанций, ремонт военной техники, транспорт. Также мы передаем бойцам на передовую помощь, которую привлекаем сами от международных партнеров. В частности – автомобили, дроны, системы Starlink, генераторы, аптечки", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что кроме этого, КП "Информатика" для нужд военных и безопасности установило в прошлом году в городе и на объектах 395 камер видеонаблюдения на сумму более 24 миллионов гривен. В этом году планируется установка еще 448 камер.

Также для обеспечения потребностей военных частей, входящих в воздушное командование "Центр", столица выделила 3,8 миллиона гривен для приобретения систем конференц-связи. А за средства, привлеченные от благотворительных организаций и доноров – более 2 миллионов гривен – приобрели и передали серверное, сетевое и проекторное оборудование, средства связи.

Привлек город в качестве помощи от международных партнеров и передал, в частности: 49 спецавто для ГСЧС. 47 из них работают в Киеве, 2 – передали в Харьков. 95 автомобилей направили Пограничной службе (из них 85 микроавтобусов). Также пограничникам передали 2 тысячи бронежилетов. 5 грузовых авто повышенной проходимости передали полку "Азов". А командованию Сухопутных войск в первые месяцы широкомасштабной войны – 7 тысяч бронежилетов 4-5 класса защиты и 5 тысяч касок.

"Поэтому нельзя говорить, что столица не помогает. Кстати, это в условиях, когда Киев – единственный из городов отдает в Госбюджет 60 процентов НДФЛ, уплаченного киевлянами (другие города отдают 40 процентов), – отметил мэр столицы. – Относительно, якобы, немотивированных расходов на ремонт дорог. Иначе через год-два она потребует значительно больших средств на обновление. А брусчатку, еще раз отмечу, перекладывают на улицах, где более 50 лет не было ремонтов! И до этого, чтобы минимизировать расходы, не привлекают подрядчиков. .

Он отметил, что город поддерживает в надлежащем состоянии парки и скверы. Восстанавливает поврежденные атаками врага жилые дома и городские объекты. Ремонт и оснащение отделений больниц.

"Столица – это большое хозяйство, живой организм, все органы которого надо снабжать, так сказать, кровью. Чтобы они не приходили в упадок и не отмирали. И мы делаем все, что в наших силах. В сложных условиях", – подчеркнул Виталий Кличко.