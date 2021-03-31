Кличко рассказал, когда начнут отключать отопление в Киеве

Олег Тимченко Жизнь столицы 12:33, 31.03.2021 Обновлено: 12:48, 31.03.2021

В Киеве с 5 апреля начнут отключать централизованное отопление в столичных домах.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, в среду, 31 марта.

"Для прекращения теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате за тепло", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что по прогнозам синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура в столице будет выше +8 градусов по Цельсию.

"Впрочем, социальные объекты – больницы, садики и школы – пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 31 марта по прогнозам синоптиков ночью температура воздуха будет около 5 градусов тепла, днем потеплеет до 14-16 градусов.

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