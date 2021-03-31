Кличко розповів, коли почнуть вимикати опалення в Києві

У Києві з 5 квітня почнуть вимикати централізоване опалення в столичних будинках.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу в середу, 31 березня.

"Для припинення теплопостачання в системі, яка є однією з найбільших у Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше від звичайного 15 квітня. Щоб кияни могли заощадити на оплаті за тепло", – сказав Кличко.

Мер додав, що за прогнозами синоптиків, вже з цього тижня середньодобова температура в столиці буде вища за +8 градусів за Цельсієм.

"Втім, соціальні об'єкти – лікарні, садки та школи – поки будуть отримувати тепло. І вимикати їх будемо тільки за заявками керівників установ", – резюмував Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві 31 березня за прогнозами синоптиків вночі температура повітря буде близько 5 градусів тепла, вдень потеплішає до 14-16 градусів.