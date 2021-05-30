Киеву - 1539. Москве - 700. В два раза меньше.

Даже по официальной российской версии Москву основал князь-киевлянин.

То их "Золотое кольцо России" - Ярославль, Владимир, Переяслав-Залесском - все построено украинскими князьями из Киева.

Цивилизацию на болота завезли киевляне.

Это наш царский территориальный подарок аборигенам.

С днем Киева.

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