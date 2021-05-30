Киеву - 1539. Москве - 700: цивилизацию на болота завезли киевляне
1 минута
Киеву - 1539. Москве - 700. В два раза меньше.
Даже по официальной российской версии Москву основал князь-киевлянин.
То их "Золотое кольцо России" - Ярославль, Владимир, Переяслав-Залесском - все построено украинскими князьями из Киева.
Цивилизацию на болота завезли киевляне.
Это наш царский территориальный подарок аборигенам.
С днем Киева.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.
Источник:Facebook Джона Смита