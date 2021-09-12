От паровых до "Электронов": как менялся киевский трамвай за 129 лет. Фото

У киевского трамвая своя интересная и уникальная история. Его электрифицированная линия была открыта 1 июня 1892 года и стала первой на территории бывшей Российской империи. Постоянный рост населения и расширения границ Киева заставлял городские власти развивать сеть общественного транспорта для удобства жителей и предприятий.

OBOZREVATEL вспомнил, каким был 129-летний путь столичного трамвая.

В далеком 1886 году военный инженер Аманд Струве, понимая, какие выгоды Киеву может принести городской транспорт, предложил свой проект городской железной дороги на лошадиной тяге. Уже через три года он подписал контракт с Киевской городской думой и создал акционерное "Общество Киевской городской железной дороги".

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Благодаря действиям и напору Струве 18 июня 1891 года состоялась торжественная церемония закладки конного трамвая. На улице Большой Васильковской, недалеко от нынешней станции метро "Лыбедская", была прибита первая рейка к шпалам, а уже через месяц было проведено пробное движение вагона.

30 июля 1891 года началось официальное регулярное движение вагонов городской конки от нынешней улицы Саксаганской до площади "Лыбидь". Позднее некоторое время от Демеевки и до Европейской площади даже ездил паровой трамвай.

Стоит отметить, что ландшафт, на котором расположен Киев, не очень подходил для "трамваев на конной тяге" и поэтому Аманд Струве предложил запустить новый вид транспорта – электрический трамвай. Линия первой электрифицированной ветки начиналась на Подоле, а потом проходила по нынешнему Владимирскому спуску и заканчивалась на улице Крещатик.

Стоит вспомнить также еще об одном виде транспорта, который соединял правый и левый берега столицы. От Почтовой площади и до Броваров, через дачные участки на Дарнице, ходил бензомоторный трамвай, который просуществовал до 1934 года. После электрификации путей он стал ненужным

Первая мировая война и последовавшие за ней события негативно сказались на трамвайном хозяйстве столицы. Только в 1922 года оно начало восстанавливаться, а количество линий увеличиваться.

В этот период к Киевскому трамваю присоединили три частные линии – Демеевскую, Слободскую и Святошинскую. Кроме того, были построены новые – на Соломенку и по нынешней улице Казимира Малевича в сторону Демеевки. При этом в депо рабочие начали изготовление вагонов собственного производства и до конца 1960-х их выпуск и модернизация не прекращались.

Вторая мировая война несколько раз приостанавливала трамвайное движение – в сентябре-октябре 1941 года, а также в январе-мае 1942-го. Кроме того, во время боев за столицу и освобождения города от немецких войск в ноябре 1943 года.

К сожалению, после окончания войны некоторые линии были окончательно закрыты, а также была полностью разрушена вся инфраструктура бензотрамвая. Но именно электротранспорт помогал восстанавливать разрушенный город, в частности, существовала ветка на улице Крещатик. Транспорт вывозил мусор и привозил строительные материалы.

В 1960-х начался настоящий трамвайный бум – строительство новых веток, которое продолжалось вплоть до 80-х годов. Именно тогда на столичных улицах появились красно-желтые трамваи чехословацкого завода Tatra – Т2 и Т3, которые со временем заменялись на другие модели этого производителя.

Но, к сожалению, в 90-х годах начинается период массового сокращения трамвайных маршрутов. В частности, для большинства жителей левого берега большой утратой стала ликвидация трамвайного сообщения с Подолом, линия которого пролегала по Набережному шоссе.

В наши дни киевский трамвай продолжает жить – обновляются вагоны, хотя до сих пор большинство из них — это чешские Татра T3. Но, тем не менее, на улицах можно заметить польские Pesa и украинские "Электроны" с трамваями, сделанными на предприятии "Татра-Юг".

Стоит отметить, что весной 2021 года КП "Киевпастранс" объявило тендер на строительство скоростной линии улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта". Это значит, что о закате эры трамваев говорить еще рано.