Киевские власти не будут покупать наградные часы: деньги планируют направить на обеспечение сил безопасности и обороны

В Киеве городские власти не будут покупать наградные часы. Решение об отмене закупки было принято еще в начале июля, а в настоящее время готовится процедура отмены.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный, передает пресс-служба КГГА. Деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны.

"Мы должны были купить часы еще в начале года. В процессе процедуры закупки поступило несколько жалоб от участников торгов, которые в определенный период рассматривались. За это время руководство города приняло решение, что в настоящее время такая закупка не целесообразна. И мы начали готовить документы для отмены закупок еще в начале июля. Но чтобы завершить отмену торгов, мы процедурно должны дождаться, чтобы Антимонопольный комитет рассмотрел жалобы. После их рассмотрения мы сможем завершить процедуру отмены торгов", – подчеркнул Загуменный.

Он добавил, что деньги планируют перенаправить на обеспечение сил безопасности и обороны. Это решение будет представлено на рассмотрение депутатов Киевского городского совета сразу, как это станет возможным в соответствии со всеми процедурами.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко анонсировал внеочередную сессию Киевсовета. Главные темы, которые рассмотрят депутаты – поддержка производителей дронов и деньги на ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!