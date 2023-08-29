Киевские таможенники обнаружили в посылках советские ордена, задекларированные как электрочайник. Фото

Киевские таможенники изъяли из международных посылок 15 орденов СССР. Их пытались переправить через границу, задекларировав как электрочайник.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Награды были изъяты.

"Пятнадцать советских орденов – Отечественной войны, Красной Звезды и "Знак Почета": киевские таможенники предупредили незаконную пересылку в двух международных почтовых отправлениях государственных наград СССР. Отправитель из Днепра присылал ордена в Китай и задекларировал их как "электрочайник" Грусть пересылал награды в Литву и задекларировал их как "нагрудные знаки", – рассказали в пресс-службе.

Таможенники добавили, что вместе с техникой и вместо обычных нагрудных знаков во время таможенного досмотра отправлений обнаружили старые награды трех типов и две орденские книги. Изготовлены они из сплавов из золота и серебра.

Из открытых источников известно, что орденами Отечественной войны награждались личности рядового и начальствующего состава Красной армии, Военно-морского флота, войск НКВД и партизанских отрядов. Ордены Красной Звезды – военнослужащие, сотрудники органов государственной безопасности и другие граждане СССР, а также воинские части, соединения и объединения. Орденом "Знак Почета" – граждане СССР, предприятия, объединения, учреждения, организации, районы, города и другие населенные пункты.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские таможенники обнаружили в международной посылке редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси. Жительница Умани Черкасской области пыталась переправить их в Великобританию.

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