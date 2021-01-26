В Киеве показали, как строят новые станции метро. Фото

В Киеве на площадке 214-1 продолжается строительство электрической подстанции для станции метро "Мостицкая".

Как рассказали в пресс-службе компании "Киевметрострой", уже смонтирован арматурный каркас для первого бетонирования со стороны будущего аварийного выхода.

Также начата подготовка к заливке бетоном средней части перекрытий данного объекта.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что тунелепроходческий комплекс "Галина", который задействован для рытья тоннелей к будущим станциям, преодолел отметку 600 метров.

"Согласно проекту, проходческий щит начал работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км возле станции "Сырец". Сейчас проводится проходка правого тоннеля – с Виноградаря в центр", – напомнили в Киевметрострое.

Проект продления Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь предусматривает строительство четырех станций от "Сырца", это "Мостицкая", "Проспект Правды", "Виноградарь", "Маршала Гречко", а также электродепо в Подольском районе.

Ранее OBOZREVATEL показал, как прокладывают тоннель от будущей станции "Мостицкая" в направлении "Сырца".