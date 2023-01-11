Украинцев могут штрафовать за выбросы из генераторов: кого, за что и как обезопаситься

В Украине Госпотребслужба предупредила о возможных штрафах за использование генераторов без разрешение на выбросы. Такие разрешения можно получить бесплатно и за считанные часы, при этом несмотря на возможность налагать штрафы, в период военного положения и отключения тока бизнесу "прощают" возможные нарушения.

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О том, как и кто должен подавать декларации и за что теоретически могут оштрафовать, читайте в материале OBOZREVATEL.

За что и кого могут оштрафовать?

Госпотребслужба в Одесской области предупредила: бизнес могут оштрафовать на 5-8 тыс. грн за использования генератора без разрешения. Спустя несколько часов сообщение удалили и с сайте, и со страниц ведомства в соцсетях.

Напоминание о штрафах в период отсутствия электроэнергии – непопулярный шаг. Проверки для бизнеса сократили, при этом бизнес-ассоциации опасаются случаев коррупции. Когда проверяющие органы вместо штрафов будут собирать взятки.

Однако при этом согласно действующему закону использовать генераторы без разрешения действительно нельзя. Это касается только бизнеса (кафе, ресторанов, магазинов). То есть всех, кто продолжает работу в период отключения тока.

"Отсутствие разрешения на выбросы может угрожать предприятию наложением административного штрафа от 5 до 8 тыс. грн; ограничением, временным прекращением деятельности, связанной с использованием генератора", – заявили в Госпотребслужбе.

Как оформить разрешение?

Хорошая новость – такие разрешения бесплатные. Пока действует военное положения, любой бизнесмен может в ближайшем Центре предоставления административных услуг (ЦНАУ) или в Дії подать декларацию для использования генератора.

Как поясняют в одном из ЦНАУ, фактически сейчас не нужно разрешение. Нужно просто подать декларацию. Такую декларацию обязаны принять чиновники и после этого оштрафовать бизнес не смогут.

"Для упрощения разрешительных процедур в период действия военного положения предприниматели, использующие генераторы в хозяйственной деятельности, могут воспользоваться своим правом и подать право на осуществление хозяйственной деятельности вместо получения разрешения на выбросы", – говорится в разъяснении.

Нужно ли получать разрешение простым украицнам?

Если вы используете генератор для личных нужд (дома), разрешение вам не нужно. Декларации должен подавать только бизнес.

"Разрешительно-декларативные процедуры касаются исключительно субъектов хозяйствования. Физическим лицам есть обычным гражданам, учитывая, что работа указанного оборудования сопровождается шумом и поступлением выхлопных газов, достаточно согласовать графики работы генератора с соседями и соблюдать правила безопасности", – отмечают в Госэкологической инспеции.

А могут ли оштрафовать за хранение топлива для генератора?

Теоретически такая возможность есть. Например, если хранить более 5 л топлива без лицензии, если установить генератор на недостаточном расстоянии от топлива или жилых помещений. Полиция имеет право выписать штраф за нарушение Кодекса об административных правонарушениях.

Однако за неправильное хранение топлива в Украине бизнес не штрафуют (как и за отсутсвие лицензии). Кодекс разрабатывали в ситуации, когда каждому предприятию для того, чтобы выжить, не нужно было устанавливать генераторы. И теперь правоохранители практически закрывают глаза на относительно незначительные правонарушения.

"Об очередной "зраде" со штрафами за хранение горючего без лицензии – сообщаю, что никакого штрафа на субъекты хозяйствования (кроме, конечно, АЗС, НПЗ и оптовиков) в период зимы наложено не будет", – поясняет глава комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев.

Но вместе с тем не стоит игнорировать и возможные жалобы. К примеру, если шум генератора на первом этаже мешает жителям второго, генератор можно поместить в специальную проветриваемую конструкцию, перенести в отдаленное от здания место. Это снизит шум. Также нельзя подключать без разрешения генератор непосредственно к сети. Он должен работать автономно.

Кроме того, генератор нужно размешать на расстоянии 6 м до ближайшей стены (этим правилом бизнес часто пренебрегает), на открытом воздухе либо в специальном вентилированном заграждении. При его использовании выделяется чадный газ. Поэтом строго запрещено использовать генератор в помещениях, на балконах и т. д.

Самое важное условие при эксплуатации генераторов – обеспечить безопасность его эксплуатации. В условиях полномасштабной войны работающий бизнес обеспечивает возможность не только выпить кофе или зарядить телефоны во время отключения тока, но и платит налоги в бюджет и создает рабочие места.