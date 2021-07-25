Киевляне в зоне риска: названо количество опасных химических объектов в столице

В Киеве расположены 18 объектов, которые несут угрозу для жителей столицы. На большинстве из них используется хлор и аммиак, но есть и азотные предприятия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил командир коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Дмитрий Пихало, комментируя недавнее происшествие на заводе "Ривнеазот". Он отметил, что в зоне поражения указанных объектов живут люди.

"В Киеве функционирует примерно 18 химически опасных объектов, на которых в основном используется хлор и аммиак. Также есть несколько азотных предприятий", – сказал спасатель.

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Он также дал несколько рекомендаций на случай аварий. В частности, Пихало советует закрываться в доме и включать радио или телевизор.

По его словам, как правило на предприятиях есть сирены, которые оповещают о ЧП. Также специалист подчеркнул, что проводить оповещение могут аварийные службы.

Кроме того, начальник аварийно-спасательной службы отметил, что им поступает множество обращений в случае выявления химических запахов. В таких случаях на место выезжает мобильная лаборатория и проводит замеры.

Как сообщал Как сообщал OBOZREVATEL, на химическом заводе "Ривнеазот" 20 июля прогремел взрыв. После ЧП в небе над городом образовалась ярко-желтая туча.

Предварительной причиной происшествия назвали несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя и коррозию.