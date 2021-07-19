Киевляне определились со своими симпатиями в политических кругах, – опрос

Деятельностью мэра Киева Виталия Кличко довольны 50% опрошенных жителей столицы, у президента Владимира Зеленского – лишь 36% сторонников. В то же время недовольны тем, что делает глава города, 44% опрошенных, а деятельность главы государства не нравится 57% жителей Киева.

Соответствующие результаты показал опрос социологической группы "Рейтинг". Кроме того, работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны – 16%, не удовлетворены – 66%.

Также жители города лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в стране. Так, 29% считают, что страна движется в правильном направлении, 57% – противоположного мнения. Зато 38% оценивают положение дел в столице как правильное, 52% – как неправильное.

Видео дня

Более 80% опрошенных поддерживают запрет продажи табачных изделий в МАФах возле школ и дошкольных учреждений, 69% поддерживают запрет продажи алкоголя в киосках. Противников этого – 13% и 19% соответственно.

74% – поддерживают введение единого архитектурного стандарта для МАФов, 65% – поддерживают продажу права на установку МАФов предпринимателям через конкурс в системе Prozorro. Противников этих инициатив 13-14%.

Более 50% поддерживают запрет на установку МАФов вдоль основных транспортных магистралей и запрет размещения торговых киосков в радиусе 200 метров от выходов из станции метро. Треть – скорее не поддерживают такие инициативы (32% и 36% соответственно).

Более 90% опрошенных согласны с тем, что предприниматели должны нести ответственность за вывоз мусора и уборку территории вокруг своих МАФов, а также с тем, что власть должна лишать разрешений на торговлю МАФы, в случае установления фактов антисанитарии.

Более двух третей опрошенных (70%) согласны с утверждением, что внешний вид МАФов портит архитектурный облик города, 23% – не согласны.

73% опрошенных положительно относятся к недавней очистке от торговых киосков 28 подземных переходов, 14% относятся нейтрально к этой инициативе киевской власти, 9% – отрицательно.

Опрос проведен в течение 10-14 июля среди 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,8%.