Киевляне должны переоформить субсидии: в столице объяснили новые правила

Отныне субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Киеве будут предоставляться только в денежной форме. Все, кто получал ранее субсидию, должны обратиться в органы социальной защиты населения с соответствующими заявлениями и подать декларацию о доходах.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что отныне субсидии автоматически не начисляются.

"Если раньше, при отсутствии изменений имущественного положения получателя, субсидия назначалась на следующий отопительный период автоматически, то сейчас Министерство социальной политики дает 5 месяцев для переоформления жилищной субсидии. При этом независимо от месяца подачи заявления, она будет назначена за все 5 месяцев, с маем включительно. Все изменения предусмотрены Программой жилищных субсидий согласно постановлению КМУ № 420, Приказа Минсоцполитики № 242 ", – сообщили в пресс-службе.

Для переоформления жилищной субсидии получатель может воспользоваться одним из путей:

– обратиться в Центры предоставления административных услуг;

– обратиться непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций;

– прислать заполненные бланки по почте в адрес органа социальной защиты населения;

– воспользоваться электронным сервисом, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики: https://www.msp.gov.ua.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального сайта Минсоцполитики для предоставления в бумажной форме лично или отправки по почте в органы социальной защиты населения или должностных лиц центра предоставления административных услуг.

"Что касается назначения субсидии на основании решений комиссий, образованных органами местной власти и органами местного самоуправления, то с учетом внесенных изменений, более 98% случаев, что ранее рассматривались комиссиями, отныне будут назначаться органами социальной защиты населения самостоятельно на основании предоставленных гражданами документов", – отметили в КГГА.

Таким образом, всем домохозяйствам, которые получали субсидию по решению указанных комиссий, она будет назначена на следующий период непосредственно органами социальной защиты населения. При этом срок рассмотрения документов в таких случаях сокращается в три раза с 30 до 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам дали пять месяцев для того, чтобы переоформить субсидии. С 1 мая действуют новые правила, поэтому все получатели выплат на оплату коммуналки должны заново заполнить декларации.